Учительницу уволили за откровенные фотографии в Нижнем Новгороде

Секс-скандал разразился в Нижнем Новгороде. Там учительницу уволили за откровенные фотографии в интернете, сообщает РИА Новости.

Снимки педагога появились в местных телеграм-каналах. Кроме откровенных фото, опубликовано видео с девушкой, что-то ищущей в земле. Пользователи Сети предположили, что она ищет «закладку» с наркотиком.

Об увольнении учительницы по итогам служебного расследования сообщили в городском департаменте образования. Поведение педагога там назвали неподобающим.

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В департаменте рассказали, что информация о внешкольной жизни учительницы была получена школой из СМИ.

По данным местных журналистов, девушка трудилась в школе № 58.