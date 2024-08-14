Учительница пыталась забеременеть от ученика в Петербурге

Один единственный лайк под видеоуроком привел к тому, что женщина потеряла рассудок. Она истолковала это как знак симпатии со стороны юноши и вскоре вообразила его отцом своих будущих детей, сообщает «Мойка78».

Страстная учительница решила забеременеть от своего бывшего ученика и настойчиво требовала у 17-летнего юноши сдать биоматериалы. Эта история началась, когда мальчик учился в шестом классе под руководством той самой учительницы математики. Спустя год он сменил школу из-за переезда семьи из поселка Морозова в Петербург. Учительница не оставляла его без внимания, периодически отправляя сообщения и интересуясь его успехами в новой школе. В девятом классе он вновь вернулся в свой родной поселок, но с женщиной больше не пересекался.

Перед экзаменами одноклассники стали рассказывать ему о странном поведении учительницы, которая, по слухам, носилась по коридорам и в ярости кричала о своей беременности от ученика. В шоке от этих новостей, парень собрал вещи и в ужасе покинул школу, боясь столкнуться со своей «знакомой».

В конце 2023 года учительница рискнула найти «любимчика» в социальных сетях. Она начала переписываться с ним, извиняясь за свое поведение, упомянув, что ранее отправляла ему электронные письма, на которые он не ответил. Молодой человек почувствовал себя неловко, увидев 12 непрочитанных сообщений, но всё же принял извинения и попросил женщину больше его не беспокоить.Учительница исчезла из его жизни всего на пять месяцев. Но в конце июня она вновь написала ему, чтобы поздравить с праздником и поинтересоваться его делами.

Парень ненадолго заблокировал её, но когда открыл доступ к сообщениям, женщина стала делиться с ним «тревожащей» историей о своих чувствах.Она предположила, что юноша влюбился в неё в шестом классе, а всего лишь поставленный лайк под общим видеоуроком послужил ей сигналом о его симпатии. Это навело её на мысль о нем как о потенциальном отце её детей.В начале июля ситуация вышла из-под контроля. После очередной волны сообщений с приглашениями и открытками молодой человек заблокировал её во всех мессенджерах. Однако женщина не сдавалась и начала создавать фальшивые профили, а вскоре и вовсе пригласила его на свидание.Парень согласился, но вместо себя прислал знакомого, который представился его двоюродным братом и попросил учительницу оставить бывшего ученика в покое.

Этот разговор не произвел никакого эффекта. Женщина продолжала настойчиво звать его на встречи, отправляла фотографии с назначенного места и даже приглашала к себе домой. Когда парень перестал реагировать на её сообщения, она решила обратиться к его родителям. Она отправила им документы о своём образовании и вновь пригласила на встречи, чтобы обсудить вопрос донорства.10 августа учительница встретилась с отцом молодого человека. Он попросил её оставить их семью в покое, но уже через три дня она, игнорируя его просьбы, пришла к ним в квартиру с письмом. Мать увидела её в глазок и попросила уйти, не беспокоя их больше.

Этот инцидент стал последней каплей. Разъярённый отец, ознакомившись с перепиской своего сына с учительницей, решил подать заявление в полицию.