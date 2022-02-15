Учительница переехала в село и погибла из-за «замотанной в тряпочки» проводки

Учительница русского языка и литературы Анастасия Смолина сгорела в доме, который сняла для работы в селе Покровка Иркутской области, пишет Лайф.

По словам родственников погибшей, в жилище замкнула старая проводка, «замотанная в тряпочки». При этом, как утверждается, девушка просила арендодателя и администрацию школы принять меры. Сейчас там разводят руками, говорят, что жалоб от Анастасии не было.

Как стало известно, преподаватель приехала в глубинку в 2020 году по программе «Земский учитель». Директор школы заявила, что Смолина сама нашла злополучный дом, и учебное заведение лишь должно было оплачивать арендную плату, и не обязано было помогать ей в поиске. Однако подруга погибшей отметила, что это жилье было безальтернативным вариантом.

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Сообщается, что девушка поменяла несколько удлинителей, так как они просто плавились, и старалась не включать одновременно много электроприборов из-за страха пожара. Как подчеркнула сестры погибшей, хозяин дома никак не помогал, лишь «кормил обещаниями». В итоге дом загорелся 2 февраля, и проживающая в жилище не смогла из него выбраться.