Учительница начальных классов из Рязани победила в конкурсе «За нравственный подвиг учителя»

Педагог из Рязани победила в конкурсе «За нравственный подвиг учителя». Об этом сообщает региональное Министерство образования.

В Москве состоялось заседание конкурсной комиссии второго этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя», направленного на выявление и распространение лучших методик воспитания, обучения и внеучебной работы с детьми и молодёжью. Во втором этапе конкурса участвовало 70 работ из 18 регионов Центрального федерального округа. Экспертная комиссия отобрала 10 работ.

Гран-при конкурса получила учитель начальных классов школы №51 Рязани Ольга Сорокина. Её учебно-методический комплект по основам православной культуры «Светочи русского воинства» признали лучшим образовательным издательским проектом года.

Поздравляем Ольгу Сорокину с победой. Желаем новых достижений и профессиональных успехов.