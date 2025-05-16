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Общество

Учительница из Рязанской области выиграла 3 миллиона в лотерею

Валерия Мединская

Педагог из Рязанской области стала обладателем трёх миллионов рублей. Их женщина выиграла в лотерею, сообщила пресс-служба Государственных лотерей.

Для Виктории Ефановой из Рязанской области покупка лотерейных билетов – давняя семейная привычка. Женщина продолжает традицию, заведённую ее матерью, и каждую неделю приобретает несколько билетов. В этот раз они вместе отправились в магазин и случайно выбрали билеты на 632-й тираж «Жилищной лотереи». Как оказалось позже, один из них принёс счастливице крупный выигрыш – 3 миллиона рублей.

«Мы с мамой, как обычно, купили два билета «Жилищной лотереи» и один – «Русского лото». Проверяли их всей семьей: смотрели розыгрыш и вычеркивали числа. Когда в одном из билетов не осталось цифр, сначала даже не поверили. Перепроверили раз десять – и только тогда осознали, что это действительно победа. Эмоции были невероятные!» – делится впечатлениями Виктория.

Победительница преподает русский язык в старших классах и всё свободное время посвящает близким. Пока она и её мама не определились, как распорядятся выигрышем, но признаются, что это приятные хлопоты.

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