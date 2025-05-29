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Новости мира

Учительница два года занималась сексом с учеником

Алексей Самохин
Изображение от stockking на Freepik
Новости мира

Учительница два года занималась сексом с учеником

Алексей Самохин

В США 40-летнюю учительницу из штата Миссури обвиняют в развращении несовершеннолетнего и интимной связи с учеником, длившейся на протяжении двух лет. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Фигурант расследования — Джоэль Старк, живущая в городе Андерсон. В полицию на неё заявил бывший ученик средней школы округа Мак-Доналд. Молодой человек сообщил, что состоял в интимной связи с преподавателем в период с 2016 по 2018 год.

Потерпевший рассказал, что учительница сначала непристойно приставала к нему во время занятий, целовала на переменах, а затем привела несовершеннолетнего домой после выпускного бала и занялась с ним сексом. 

В настоящее время обвиняемая внесла установленный судом залог и находится на свободе.

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