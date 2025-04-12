«Учителем года» в Рязанской области стала Екатерина Иванова

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2025» стала Екатерина Иванова, учитель начальных классов Мурминской средней школы Рязанского района. Об этом сообщает министерство образования Рязанской области.

По итогам конкурсных испытаний Екатерина Федоровна набрала самое большое количество баллов, ее стаж составляет порядка 13 лет. Она представит Рязанскую область на Всероссийском этапе конкурса.

В этом году в конкурсе приняли участие 29 педагогов Рязанской области. В числе конкурсантов — учителя начальных классов, физической культуры, физики, истории, биологии, китайского языка, географии, химии, русского языка и математики.

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По итогам конкурсных испытаний решением жюри места были распределены так:

Дипломом 3 степени и премией губернатора Рязанской области награждены:

Белова Римма Евгеньевна, учитель химии и биологии Нестеровской основной школы Пителинского муниципального округа;

Зенин Вадим Владимирович, учитель русского языка и литературы Рыбновской средней школы № 1 Рыбновского района;

Казанкина Екатерина Сергеевна, учитель физической культуры школы № 15 г. Рязани.

Дипломом 2 степени и премией губернатора Рязанской области награждены:

Паневин Андрей Олегович, учитель китайского и английского языков школы № 14 с углубленным изучением английского языка г. Рязани;

Шашурина Светлана Викторовна, учитель физики Шацкой средней школы Шацкого района.

Победителем конкурса с вручением премии губернатора Рязанской области стала Иванова Екатерина Федоровна, учитель начальных классов Мурминской средней школы Рязанского района.