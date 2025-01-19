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Фото: Изображение от wirestock на Freepik
Погода

Ученые назвали дату, когда в Рязанскую область придут морозы

Анастасия Мериакри

Зима продолжает преподносить несвойственные ей сюрпризы: плюсовая температура, дождь, распустившиеся фиалки и проснувшиеся бабочки. Большая часть населения Рязани задается одним и тем же вопросом: стоит ли ждать морозов и снега этой зимой? Ответ дает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

«В эпоху крещения Руси климат был еще немного теплее, чем сейчас. Именно в умеренном поясе и средних широтах. Можно сказать, что мы этот климат еще не догнали, несмотря на глобальное потепление», — отметил ученый.

Причиной аномально теплой зимы в этом году стал европейский антициклон. В среду, 22 января, жители Рязанской области уже заметят ослабление антициклона в размерах и ощутят первые морозы после затянувшейся аномалии. 

«В ближайшие несколько дней мы ожидаем слома циркуляции, которая с неким запаздыванием повлияет на Рязанскую область, на приход к нам морозов более-менее продолжительных и заметных», — обрадовал рязанцев Сергей Тобратов.

По прогнозам ученого, примерно на половине территории области эти морозы придут на бесснежные земли, из-за этого могут возникнуть проблемы с растительностью, с озимыми и культурными растениями. Но на второй половине: в Мещере и восточной части региона снег все же будет.

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© Информационное агентство 7info

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