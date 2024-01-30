Ученые из Казани нашли способ определять предвестники инсульта

Ученые научно-исследовательской лаборатории «Нейрофизиология» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета совместно с коллегами из Франции, Германии и Испании изучили процессы в мозге человека, которые говорят о начале патологических изменений — волны распространяющейся деполяризации. Это проходящая по коре головного мозга медленная волна, которая характеризуется кратковременной вспышкой, а затем длительным подавлением электрической активности мозга.

«Такая волна возникает при различных патологических состояниях, например, при ишемическом инсульте, эпилепсии, мигрени и черепно-мозговой травме», — рассказал «Известиям» один из авторов публикации, главный научный сотрудник НИЛ «Нейрофизиология» ИФМиБ КФУ, а также руководитель лаборатории Института нейробиологии Средиземноморья (Марсель, Франция) Рустем Хазипов.

В КФУ изучили механизмы изменений, происходящих во время ишемического инсульта на клеточном уровне. В исследованиях на животных было показано, что лишь часть волн деполяризации сопровождается подавлением активности мозга. В то же время обнаруживались волны деполяризации без значительных изменений активности мозга или даже с ее усилением

Ученые отметили, что новые научные данные позволят своевременно принимать меры для помощи пациентам. При этом эффективно обнаруживать предвестники инсульта и других патологических состояний на существующих электроэнцефалографах невозможно. Поэтому в КФУ создан опытный аппарата, позволяющего регистрировать, наряду с уже известными, новые параметры электрической активности головного мозга. Скоро его начнут тестировать на животных в лабораториях научных учреждений Москвы и Нижнего Новгорода.