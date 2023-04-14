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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Ученики педкласса Пителинского района успешно выступили на конкурсе в Рязанском госуниверситете

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Фото из группы Пителинский район ВКонтакте

Пителинские ученики педагогического класса участвовали в студенческой научно-практической конференции «Профессиональное развитие педагога: студент, учитель, исследователь» в РГУ им. С.А. Есенина.

Вместе со студентами и школьниками рассуждали на дискуссионной площадке по теме: «Учитель XXI века: какой он?»

Итогом дня стал конкурс «Педагогический? Класс!»

Пителинцы соревновались в педагогических знаниях, творчестве и смекалке с педклассами города Рязани и заняли почётное II место.

Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов в личностном и творческом развитии!

Ученики педкласса Пителинского района успешно выступили на конкурсе в Рязанском госуниверситете
Ученики педкласса Пителинского района успешно выступили на конкурсе в Рязанском госуниверситете
Ученики педкласса Пителинского района успешно выступили на конкурсе в Рязанском госуниверситете
Ученики педкласса Пителинского района успешно выступили на конкурсе в Рязанском госуниверситете
Ученики педкласса Пителинского района успешно выступили на конкурсе в Рязанском госуниверситете

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