Ученики педкласса Пителинского района успешно выступили на конкурсе в Рязанском госуниверситете

Пителинские ученики педагогического класса участвовали в студенческой научно-практической конференции «Профессиональное развитие педагога: студент, учитель, исследователь» в РГУ им. С.А. Есенина.

Вместе со студентами и школьниками рассуждали на дискуссионной площадке по теме: «Учитель XXI века: какой он?»

Итогом дня стал конкурс «Педагогический? Класс!»

Пителинцы соревновались в педагогических знаниях, творчестве и смекалке с педклассами города Рязани и заняли почётное II место.

Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов в личностном и творческом развитии!