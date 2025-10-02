Учение по ликвидации пожара и угрозы теракта прошло в Рязанской ОКБ

В Рязанской Областной клинической больнице (ОКБ) прошли масштабные тактико-специальные учения, направленные на отработку действий в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщила официальная страница медучреждения ВКонтакте.

Темой учений стало противодействие угрозе совершения теракта в здании стационара и ликвидация условного пожара в эндокринологическом отделении.

По легенде учений, в 11:14 в палате №3 на восьмом этаже эндокринологического отделения возник условный очаг возгорания.

Оповещение экстренных служб и организация эвакуации были проведены в течение 10 минут. Персонал показал навыки пользования первичными средствами пожаротушения.

Всего из зоны условной опасности был эвакуирован 961 человек (731 пациент и 238 сотрудников).

В учениях приняли участие силы и средства МЧС, пожарных частей, сотрудники ЧОПа «Борс» и Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Учения успешно завершились в 14:00.

Подобные тренировки признаны важнейшей частью поддержания готовности медицинских учреждений к действиям в чрезвычайных ситуациях, что напрямую обеспечивает безопасность пациентов и сотрудников.