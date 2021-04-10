Ученица рязанской школы №63 потеряла сознание во время урока

В Рязанской школе №63 девочка потеряла сознание во время урока. Быструю медицинскую помощь ей оказала медсестра. Об этом рассказала мать девочки в группе ВК «Народная Рязань«.
Инцидент произошел в среду, 7 апреля. По словам женщины, старшие дети спокойно ушли домой, а через некоторое время ей позвонила классная руководительница дочери.
Рязанка также заметила, что скорая приехала очень быстро и отметила правильные действия медработника школы. В настоящее время девочка проходит обследование.
Женщина поблагодарила сотрудников школы №63 за своевременные и оперативные действия.