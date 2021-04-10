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Суббота, 10 апреля, 2021
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Ученица рязанской школы №63 потеряла сознание во время урока

Елена Лобанова

В Рязанской школе №63 девочка потеряла сознание во время урока. Быструю медицинскую помощь ей оказала медсестра. Об этом рассказала мать девочки в группе ВК «Народная Рязань«. 

Инцидент произошел в среду,  7 апреля. По словам женщины, старшие дети спокойно ушли домой, а через некоторое время ей позвонила классная руководительница дочери. 

— Мне сообщили, что во время урока ребенок потерял сознание. Медсестра быстро привела дочку в чувство, померила давление и напоила чаем для поднятия показателей, — рассказала женщина. 

Рязанка также заметила, что скорая приехала очень быстро и отметила правильные действия медработника школы. В настоящее время девочка проходит обследование. 

Женщина поблагодарила сотрудников школы №63 за своевременные и оперативные действия.

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