Учебный автомобиль спровоцировал аварийную ситуацию в центре Рязани

В центре Рязани учебный автомобиль создал аварийную ситуацию, сообщают подписчики группы Подслушано у водителей Рязани ВКонтакте. Инцидент произошёл на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Каширина 1 декабря.

На опубликованных кадрах можно заметить, что учебный автомобиль автошколы “Вектор” повернул на главную дорогу уже после загорания красного сигнала на светофоре. Чуть позже директор автомобильной школы Юрий Кравченко прокомментировал изданию ya62 эпизод:

— Наш учебный автомобиль начал движение на разрешающий сигнал светофора, далее в момент смены передачи на вторую, ученик быстрее положенного отпустил педаль сцепления и автомобиль заглох на перекрёстке. Чтобы не стоять поперёк дороги, вынуждены были возобновить движение и закончить манёвр, при этом включив аварийный сигнал, – рассказал он.

У водителя, который ехал с регистратором Кравченко попросил прощения за сложившуюся ситуацию и попросил отнестись к ней с пониманием.