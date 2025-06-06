Участок в Спасском районе изъяли у владельцев по требованию Минимущества

В Рязанской области изъят земельный участок сельхозназначения, который не использовался более трёх лет. Об этом сообщил сайт регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства установили, что земля, принадлежавшая двум гражданкам, не использовалась для сельскохозяйственных нужд три года.

По результатам проверки собственники были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 и ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ и получили предписания о необходимости устранения нарушений и использования участка по назначению.

Когда нарушение не устранили, ведомство обратилось в Минимущество. Министерство подало иск в суд, который в мае 2025 года решил изъять имущество.

Участок площадью 5,1 га продадут с публичных торгов.