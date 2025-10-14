Вторник, 14 октября, 2025
5.2 C
Рязань
Транспорт и дороги

Участок Московского шоссе стал местом повышенной аварийности, планируется увеличение полос движения

Анастасия Мериакри
Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik

С января по сентябрь 2025 года на участке Московского шоссе от пересечения с улицей Вокзальной до поворота на торговый дом «Барс» наблюдается увеличение числа аварий. Об этом информирует региональное Министерство транспорта.

За девять месяцев 2025 года на данном отрезке произошло 103 дорожно-транспортных происшествия, пять из которых сопровождались пострадавшими. Основной причиной аварий являются длительные пробки под путепроводом, ведущим в Московский район. Эти заторы возникают из-за того, что транспорт может двигаться в прямом направлении только по одной полосе, что способствует частым столкновениям.

На совещании, в котором участвовали представители администрации Рязани, ГИБДД и регионального Минтранса, было решено убрать полосу для общественного транспорта на этом участке. Первые наблюдения показали, что это решение улучшило ситуацию с трафиком.

Кроме того, администрация Рязани разработала проект капитального ремонта Московского шоссе от поворота на торговый дом «Барс» до улицы Вокзальной. В рамках этого проекта планируется увеличить количество полос на данном участке. Работы начнутся весной 2026 года и будут завершены к декабрю 2026 года.

После завершения капитального ремонта возможно восстановление полосы для общественного транспорта.

Последние новости

Новый маммограф установили в рязанской больнице №10

Основные преимущества нового маммографа включают высокую разрешающую способность снимков и минимальную дозу облучения для пациентов.

В Рязани прооперировали двух беременных женщин с острым аппендицитом

Две женщины на 28-29 неделе беременности поступили в больницу почти одновременно с признаками острого аппендицита.

Собака покусала 4-летнюю девочку в Шацке

В результате инцидента у ребенка появились укушенные раны мягких тканей на бедре.

В региональном парламенте открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима»

На кадрах – трагические события в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях.

В 2025 году было в Рязани заменено рекордное количество теплосетей – 28 км

На внеочередном заседании комитета по ЖКХ отчитались о пуске отопления

Более 2 млн рублей не выплатили работникам организации по строительству зданий в Рязанской области

В результате проверки была обнаружена задолженность по зарплате перед 71 сотрудником

«Р-Энергия» включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета»

Всероссийская Книга Почета — список лучших организаций, предприятий и учреждений России.

Массовое ДТП произошло в Рязани вечером 13 октября

Водитель «Фольксвагена» получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

Изменилась работа светофора на пересечении улиц Большая и Тимакова в Рязани

Эти изменения направлены на увеличение интервала работы дополнительной секции светофора.

Павел Малков отметил качество футбольных полей в Шацке, Ряжске, Касимове и Рязани

Все спортплощадки нужно поддерживать в хорошем состоянии, а где нужна модернизация, надо постепенно это делать.

«Повышение зарплат врачам, учителям, работникам культуры и соцслужбам обойдется бюджету в 7 млрд рублей» — Павел Малков

Рязань взяла большое количество кредитов общей суммой более миллиарда рублей под 26% годовых

Павел Малков поручил представить предложения по решению проблем с вывозом мусора

В социальных сетях увеличилось количество жалоб граждан по поводу несвоевременного вывоза мусора

В Академии ФСИН стартовал стрелковый турнир имени Михаила Калашникова

В соревнованиях принимают участие 24 команды из 14 регионов РФ, более 100 сотрудников, представляющих Федеральную службу исполнения наказаний

«Зелёный сад — наш дом» подарил пенсионерке Зое Антиповой газовую плиту

Бесплатную газификацию компания «Зелёный сад - наш дом» проводит во всех домах посёлка Шпалозавода, которые были подключены к старой котельной на территории строящегося ЖК «Окская стрелка».

Павел Малков: Продолжим поддержку рязанского АПК по всем направлениям

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства высоко оценил результаты участия Рязанской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».