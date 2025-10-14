Участок Московского шоссе стал местом повышенной аварийности, планируется увеличение полос движения

С января по сентябрь 2025 года на участке Московского шоссе от пересечения с улицей Вокзальной до поворота на торговый дом «Барс» наблюдается увеличение числа аварий. Об этом информирует региональное Министерство транспорта.

За девять месяцев 2025 года на данном отрезке произошло 103 дорожно-транспортных происшествия, пять из которых сопровождались пострадавшими. Основной причиной аварий являются длительные пробки под путепроводом, ведущим в Московский район. Эти заторы возникают из-за того, что транспорт может двигаться в прямом направлении только по одной полосе, что способствует частым столкновениям.

На совещании, в котором участвовали представители администрации Рязани, ГИБДД и регионального Минтранса, было решено убрать полосу для общественного транспорта на этом участке. Первые наблюдения показали, что это решение улучшило ситуацию с трафиком.

Кроме того, администрация Рязани разработала проект капитального ремонта Московского шоссе от поворота на торговый дом «Барс» до улицы Вокзальной. В рамках этого проекта планируется увеличить количество полос на данном участке. Работы начнутся весной 2026 года и будут завершены к декабрю 2026 года.

После завершения капитального ремонта возможно восстановление полосы для общественного транспорта.