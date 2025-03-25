Участнику СВО не выплатили денежные средства при увольнении, вмешалась прокуратура

В Пронском районе восстановили права участника СВО на выплату денежных средств при расторжении трудового договора. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Мужчина работал на предприятии района слесарем по ремонту оборудования. При увольнении работника не рассчитали, из-за чего образовалась задолженность на сумму более 23 тысяч рублей.

Руководителю предприятия внесли представление. Возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

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Права заявителя восстановили. Произведен окончательный расчет.