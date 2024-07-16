Участнику СВО из Касимовского района восстановили паспорт за один день

В поселок Гусь-Железный Касимовского района в отпуск по ранению приехал 40-летний местный житель, который служит по контракту в зоне СВО. Он обратился в межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» с просьбой восстановить его паспорт. Касимовец потерял документ на Украине в городе Волчанске. Здесь в бою военнослужащий и был ранен.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области, участнику СВО из Гуся-Железного восстановили паспорт в день обращения. Вручили его в торжественной обстановке.

Участник СВО поблагодарил полицейских за чуткое человеческое отношение и профессионализм.

Отмечается, что после восстановления от ранения мужчина вернется к месту прохождения службы.