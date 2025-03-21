Участников шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» ждёт самое необычное голосование

В воскресенье участники шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (16+) еще на один шаг приблизятся к финалу, а кто-то даже окажется там. Но прежде им предстоит пройти необычные испытания, а также принять участие в самом неожиданном голосовании за всю историю проекта.

В этом выпуске участники покинут Самарканд, чтобы пройти испытания в другом городе. Участники разделятся на две команды. Их ждёт невероятный квест в стенах местной школы, а также испытания на улицах города. В большом состязании примут участие пары. Победители сразу пройдут в финал, а проигравшие автоматически отправятся на малые испытания. Но на этом неожиданности не закончатся.

«Впервые в истории нашего шоу на малые испытания отправится пара. А голосованием мы выберем еще одну пару соперников», — озвучат правила последнего голосования.

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Впрочем, голосование пойдет не по плану, ведь среди участников найдутся самовыдвиженцы.

«Это шутка какая-то? Кто на это подпишется?» — возмутится ситуацией участница народной команды Любовь Оленина.

Разобраться в том, будет ли самовыдвижение жестом доброй воли или же четко спланированная стратегия, участникам предстоит позднее.