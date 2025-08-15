Участников шоу «Большой куш. Бангкок» доведёт до слёз испытание кокосами

В новом выпуске реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+) на ТНТ зрителей ждут интриги, манипуляции и настоящее испытание на выносливость.
Участникам предстоит истязать себя кокосами — с содранными в кровь руками и ногами, под палящим солнцем и в условиях адской жары.
Слёзы, нервные срывы и борьба за возможность распоряжаться чемоданами на «большом обмене» неизбежно приведут к чьему-то выбыванию.
«Есть ощущение, что этот конкурс был слишком жесток. Никто не должен уходить сегодня!» — признается Оксана Самойлова.
Но в непредсказуемом реалити даже самые продуманные планы могут рухнуть в один момент.
Премьера программы 17 августа в 18:30.