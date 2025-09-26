Участники второго потока программы «ГЕРОИ62» приступили к стажировкам в министерствах и ведомствах

Участники второго потока образовательной программы «ГЕРОИ62» познакомились со своими наставниками и приступили к стажировкам в министерствах и ведомствах Рязанской области.

Такое погружение в профессию поможет участникам программы не только приобрести необходимые знания, но и детально поработать над созданием будущих проектов по улучшению той или иной сферы.

Гвардии майор Роман Козлов отмечает, что готов развиваться и учиться и рад быть востребованным не только в военном деле, но и на гражданской службе. Тем более, что рядом с ним главная поддержка — супруга и двое сыновей.