Участники всероссийского онлайн-совещания обсудили реализацию партпроекта «Единой России» «Новая школа»

В четверг, 13 октября, прошло всероссийское онлайн-совещание, посвященное реализации партпроекта «Единой России» «Новая школа». От Рязанской области в мероприятии приняли участие региональный координатор партпроекта, председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина, заведующая отделом министерства образования и молодежной политики Рязанской области Надежда Куликова, директор РПК Марина Денисова.
Совещание было посвящено трем проектам, реализуемым в образовательных организациях: капитальный ремонт школ, «Киноуроки в школах России» и «Парта героя». Участниками были проанализированы проблемы, возникающие при реализации данных проектов.
Говоря о капитальном ремонте школ, было отмечено, что 1 сентября более 1000 обновлённых школ по всей стране открыли двери для своих учеников. Но по состоянию на 12 октября осталось 20 школ, в которых капремонт еще не завершен.
Были названы три основные причины, которые привели к такому результату:
– нехватка подрядчиков и нехватка рабочих кадров (4 объекта)
– удорожание капремонтов из-за повышения цен на стройматериалы (7 объектов),
– некачественное составление проектно-сметной документации (8 объектов).
Что касается Рязанской области, капремонт на 19 объектах был выполнен в запланированные сроки. Подрядчиками были учтены все пожелания и замечания педагогов, учеников и их родителей.
«Киноуроки в школах России» — образовательная программа, запущенная «Единой Россией» по всей стране совместно с Центром развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост». Её цель — создание инновационной системы воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе нравственных ценностей. Специально для проведения киноуроков сняты детские игровые короткометражные фильмы, каждый из которых посвящен одному из качеств человека.
К реализации Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» подключились более 50 тысяч образовательных организаций по всей стране.
Образовательный проект «Парта Героя» успешно реализуется по всей России с 2019 года. Основная задача проекта – это патриотическое воспитание школьников.
Благодаря партпроекту «Парта Героя» школьники в доступной форме узнают о земляках, совершивших доблестный подвиг и проявивших личное мужество. На школьных партах размещается QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.
Всего на территории Рязанской области было открыто более 150 «парт героев», посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам локальных войн, людям, внесшим значительный вклад в историю нашего региона.
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