Участники всероссийского онлайн-совещания обсудили реализацию партпроекта «Единой России» «Новая школа»

В четверг, 13 октября, прошло всероссийское онлайн-совещание, посвященное реализации партпроекта «Единой России» «Новая школа». От Рязанской области в мероприятии приняли участие региональный координатор партпроекта, председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина, заведующая отделом министерства образования и молодежной политики Рязанской области Надежда Куликова, директор РПК Марина Денисова.

Совещание было посвящено трем проектам, реализуемым в образовательных организациях: капитальный ремонт школ, «Киноуроки в школах России» и «Парта героя». Участниками были проанализированы проблемы, возникающие при реализации данных проектов.

Говоря о капитальном ремонте школ, было отмечено, что 1 сентября более 1000 обновлённых школ по всей стране открыли двери для своих учеников. Но по состоянию на 12 октября осталось 20 школ, в которых капремонт еще не завершен.

Были названы три основные причины, которые привели к такому результату:

– нехватка подрядчиков и нехватка рабочих кадров (4 объекта)

– удорожание капремонтов из-за повышения цен на стройматериалы (7 объектов),

– некачественное составление проектно-сметной документации (8 объектов).

Что касается Рязанской области, капремонт на 19 объектах был выполнен в запланированные сроки. Подрядчиками были учтены все пожелания и замечания педагогов, учеников и их родителей.

– В 2023 году капитальный ремонт школ в регионе будет продолжен на 18 объектах. Правительством Рязанской области направлена заявка на конкурсный отбор на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2024-2025 годы, в неё на 2024 год включены 27 объектов, на 2025 год – 23 объекта, – отметила Елена Митина.

«Киноуроки в школах России» — образовательная программа, запущенная «Единой Россией» по всей стране совместно с Центром развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост». Её цель — создание инновационной системы воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе нравственных ценностей. Специально для проведения киноуроков сняты детские игровые короткометражные фильмы, каждый из которых посвящен одному из качеств человека.

К реализации Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» подключились более 50 тысяч образовательных организаций по всей стране.

– Рязанская область присоединилась к данному проекту в феврале 2021 года. Киноуроки — это не просто просмотр кино, а целая система воспитания. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. И государство должно создать условия, которые будут способствовать духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также уважению к памяти защитников Отечества и старшему поколению. Вместе с «Разговорами о важном» «киноуроки» могут стать хорошей основой для организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях, – подчеркнула Елена Митина.

Образовательный проект «Парта Героя» успешно реализуется по всей России с 2019 года. Основная задача проекта – это патриотическое воспитание школьников.

– Подрастающее поколение должно знать историю России, малой родины, своей школы, людей, которые в ней учились, знать, какой подвиг они совершили. Данный проект – это связь поколений, возможность увековечить память героя, отдать дань уважения его ратному или трудовому подвигу, – отметила Елена Митина.

Благодаря партпроекту «Парта Героя» школьники в доступной форме узнают о земляках, совершивших доблестный подвиг и проявивших личное мужество. На школьных партах размещается QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.

Всего на территории Рязанской области было открыто более 150 «парт героев», посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам локальных войн, людям, внесшим значительный вклад в историю нашего региона.

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