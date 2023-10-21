Участники СВО в Липецкой области получат деньги на профессиональное обучение

Участники СВО и члены их семей в Липецкой области смогут получить финансовую помощь на профессиональное обучение. Соответствующие поправки в региональный закон планируется принять на ближайшей сессии областного Совета депутатов.

По словам председателя регионального парламента Андрея Фролова, меру соцподдержки распространят на мобилизованных и служащих по контракту.

Обучающимся в другой местности помогут с оплатой проезда, предоставят суточные и средства на найм жилья.

Также предусмотрена компенсация расходов на прохождение медосмотров, которые требуются при приеме на обучение.