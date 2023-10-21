Суббота, 21 октября, 2023
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Участники СВО в Липецкой области получат деньги на профессиональное обучение

7info
Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

Участники СВО и члены их семей в Липецкой области смогут получить финансовую помощь на профессиональное обучение. Соответствующие поправки в региональный закон планируется принять на ближайшей сессии областного Совета депутатов.

По словам председателя регионального парламента Андрея Фролова, меру соцподдержки распространят на мобилизованных и служащих по контракту.

Обучающимся в другой местности помогут с оплатой проезда, предоставят суточные и средства на найм жилья.

Также предусмотрена компенсация расходов на прохождение медосмотров, которые требуются при приеме на обучение.

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