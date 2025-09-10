Среда, 10 сентября, 2025
Участники СВО Михаил Давыдов и Роман Иголкин выступили на форуме «Мы вместе! Мы едины!»

Алексей Самохин

Действующий участник специальной военной операции, полковник, командир полка №387 Михаил Давыдов отметил, что Рязанская область с первого дня оказывает помощь участникам СВО и членам их семей. В зону СВО отправлены тысячи тонн гуманитарной помощи. Собирают во всех районах, самых отдаленных уголках региона.

«И я знаю это не понаслышке. Помощь оказывается и нашему полку. Поверьте мне, мы с многими взаимодействуем и в том числе с семьями наших военных. Для каждого из парней, которые защищают сегодня Родину, важно быть уверенным, что с их близкими все в порядке, что они окружены заботой и вниманием. Вы не представляете, как для меня, как командира, трогательно видеть, когда мой боец открывает письмо от юного рязанца, и смахивает с щеки скупую мужскую слезу», – рассказал Михаил Давыдов.

Он поблагодарил всех рязанцев, кто вносит свой вклад в общее дело.

«Я горжусь тем, что живу в Рязани, здесь живут моя семья, мои дети. Мы были и остаемся патриотами. Все победить сможет только команда. Поэтому только командой, только вместе, только вперед. Несмотря ни на что, Рязанская область и Россия должны развиваться и идти дальше. В это непростое время мы продолжим выполнять все поставленные перед нами задачи. Благодаря вашей помощи в том числе. Только вместе мы сможем победить. Враг будет разбит! Победа будет за нами!» – сказал Михаил Давыдов.

Он обратил внимание, не все бойцы дожили до этой счастливой минуты. Командир полка предложил всем присутствующим почтить память тех ребят, кто отдал свою жизнь на поле боя, минутой молчания.

Ветеран боевых действий, подполковник, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Роман Иголкин подчеркнул, что сейчас как никогда важной для всех является тема патриотизма, особенно для подрастающего поколения.

«Время диктует свои правила. Патриотизм – это не просто слова для современного поколения. Это незыблемый фундамент российской государственности. Это активные действия, основанные на любви к Родине и знании наших традиций», – отметил Роман Иголкин.

Многие ветераны СВО по возвращению из зоны боевых действий, работают в школах, с детьми и подростами.

Роман Иголкин подчеркнул, что быть наставником для молодежи – большая ответственность и необходимая работа, к которой массово и эффективно подключаются участники СВО. И эта работа должна быть усилена во имя будущего нашей страны.

«Сплоченность, народное единство во все времена помогали России добиться многого. Об этом свидетельствует и новейшая история нашей страны. Россия начинается не с меча, поэтому она – непобедима! Победа будет за нами!» – заключил Роман Иголкин.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

