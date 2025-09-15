Участники программы «Герои62» прошли тренинг по основам бережливого производства

Участники кадрового проекта Рязанской области «Герои62» прошили интерактивный тренинг «Фабрика офисных процессов» на базе Агентства развития бизнеса. Под руководством экспертов Регионального центра компетенций они на практике узнали о том, как инструменты бережливого производства могут улучшить процесс не только на производстве, но и в повседневной жизни.

«Фабрика процессов» как на производстве, так и в офисе учит смотреть на привычные вещи по-новому, искать и находить доступные, но эффективные методы экономии времени и усилий. Практические раунды чередуются с изучением теории о бережливом производстве и его инструментах. Как выстроить рабочий процесс и выполнить поставленные цели ― решают сами «фабриканты». Они учатся беречь время и ресурсы при выполнении привычных обязанностей, оптимизировать перемещение документов, сроки их согласования и количество возвратов на доработку.

Кроме этого, взаимодействие во время обучения имеет значительный командообразующий эффект.

По итогам трех раундов у участников кадрового проекта «Герои 62» получилось оптимизировать процесс заключения договоров поставки.

Напомним, «Фабрика процессов» действует в регионе в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». С момента создания «Фабрики» в 2020 году обучение на ней прошли 2722 представителей рязанский предприятий. Больше о бережливых технологиях можно узнать на ИТ-платформе производительность.рф.