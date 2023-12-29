Пятница, 29 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Участники проекта «Я — Наставник!» провели новогоднюю встречу

7info7
spot_img

28 декабря в Рыбновской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоялась новогодняя встреча участников проекта «Я — Наставник!». Миссия проекта – создать возможности для социализации и развития коммуникативных навыков у таких детей. Наставник – это старший друг ребенка, который готов поддерживать и помогать ему, делиться своим жизненным опытом и общаться на протяжении нескольких лет. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда «Солнечный город» (г. Новосибирск).

Настоящим сюрпризом для гостей стал иммерсивный концерт известной рязанской группы «Feelin’s» под управлением Геннадия Филина. Вместе с музыкантами ребята погрузились в мир добрых и веселых, искренних и озорных, любимых и патриотических, знакомых всем песен из мультфильмов и детских фильмов советской эпохи, которые являются связующим звеном между поколениями. Зрители и  музыканты исполнили такие знаменитые произведения как «Буратино», «Катюша», «Прекрасное далеко», «Улыбка» и многие другие. Уникальность концерта в том, что совместное исполнение, особенно с детьми, соединяет принципы экологического взаимодействия и импровизационного мышления, характерного для джаза.

Также в программе прошли психологические мастерские по профилактике эмоционального выгорания для наставников и педагогов из интернатов, чемпионат по настольным играм для подростков, и, конечно, состоялось праздничное угощение для всех присутствующих на празднике. Все участники получили памятные новогодние подарки с главным символом проекта – маяком.

Благодаря федеральному проекту «Наставничество», который реализуется в 29 регионах России, более чем у 1600 ребят из детских домов рядом есть взрослый друг, который помогает успешно начать самостоятельную жизнь и справляться с трудностями. В Рязани благодаря проекту «Я — Наставник!» уже 72 подростка из детских домов нашли старшего друга.

Любой взрослый старше 24 лет может стать наставником и другом для таких детей.

Более подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте nastavnichestvo.org.

Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу
Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу
Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу
Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу
Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу
Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу
Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу
Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу
Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу
Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу
Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу
Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу
Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу
Участники проекта «Я - Наставник!» провели новогоднюю встречу

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах