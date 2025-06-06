Участники первого потока кадрового проекта «ГЕРОИ62» приступили к стажировкам. Ветеран специальной военной операции, кавалер двух Орденов Мужества Егор Пахомов, будет выполнять обязанности помощника депутата Андрея Красова, Героя России.

Андрей Красов взял наставничество над Егором Пахомовым и поделился опытом с бойцами СВО и их семьями на приеме в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». Наставник высоко оценил стремление стажера к знаниям и совершенствованию навыков.

Егор Пахомов, в свою очередь, выразил желание получить максимальные результаты от стажировки.