Участники «ГЕРОИ62» провели урок мужества для старшеклассников в лагере «Рубин»

В рязанском лагере «Рубин» проходит юбилейная смена, посвященная 60-летию организации. Ее главным событием стала встреча воспитанников с защитниками Отечества, участниками кадрового проекта «ГЕРОИ62».

Ветераны провели для ребят открытый диалог, основанный на личном опыте. Они говорили о самом важном: о настоящем мужестве, гражданском долге и ценностях боевого братства. Каждый подросток получил возможность задать вопрос и услышать на него честный ответ из первых уст.

«Такие моменты бесценны. Говорить с героями глаза в глаза – это не просто урок истории или патриотизма. Это встреча с правдой, силой и любовью к Родине» – отметили в «Рубине».

Напомним, что эта просветительская деятельность является частью большой образовательной программы для второго потока проекта «ГЕРОИ62». Помимо интенсивного обучения, ее участники активно вовлечены в важную общественную работу, занимаясь патриотическим воспитанием молодежи.

