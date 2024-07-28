Участники «Движения Первых» встретились с известным футболистом Аланом Дзагоевым

28 июля активисты регионального отделения «Движения Первых» поучаствовали в уникальной встрече с многократным чемпионом России, многократным обладателем Кубка и Суперкубка России, легендой ПФК ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым в рамках проекта «Классные встречи». Футболист посетил спортивный фестиваль «Все сюда!», который проходит 28 июля на Лыбедском бульваре в Рязани.

Алан Дзагоев рассказал ребятам из «Движения» о своем спортивном пути, ответил на вопросы и дал наставления на будущее.

Справка: Алан Дзагоев – заслуженный мастер спорта Российской Федерации (2018). Он является трёхкратным чемпион России в составе ЦСКА, четырёхкратным обладателем Кубка России, четырёхкратным обладателем Суперкубка России.