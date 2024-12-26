Рязанские студенты примут участие в финале олимпиады «Я – профессионал»

В отборочном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 128 545 российских студентов из 866 российских вузов и филиалов со всех регионов страны. Пять из них – образовательные учреждения Рязанской области.
Ежегодно олимпиада «Я – профессионал» объединяет самых талантливых и активных студентов страны. Проходной бал в этом году набрали 25 777 человек. Теперь их ждет заключительный этап.
Заключительный этап начнется в феврале и завершится в апреле 2025 года. Участникам предстоит решить практико-ориентированные задачи, разработанные представителями 33 лучших российских университетов и индустриальными партнерами проекта.
Дипломанты Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» получают дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.