Рязанские студенты примут участие в финале олимпиады «Я – профессионал»

По итогам отборочного этапа VIII сезона олимпиады «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей», 121 студент Рязанской области успешно справились с заданиями и продолжат бороться за победу. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

В отборочном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 128 545 российских студентов из 866 российских вузов и филиалов со всех регионов страны. Пять из них – образовательные учреждения Рязанской области.

«Олимпиада «Я – профессионал» предоставляет равные возможности для студентов вне зависимости от места проживания и университета. Каждый участник может проявить свои способности, приблизиться к карьере мечты, поступлению в лучшие магистратуры и аспирантуры страны и получить заслуженные награды. В восьмом сезоне 121 студент вузов Рязанской области прошли в финальный этап. Платформа «Россия – страна возможностей» всегда поддерживает талантливую молодежь на их пути к профессиональному и личностному успеху», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Ежегодно олимпиада «Я – профессионал» объединяет самых талантливых и активных студентов страны. Проходной бал в этом году набрали 25 777 человек. Теперь их ждет заключительный этап.

«Отборочный этап олимпиады «Я – профессионал» – важный рубеж, который позволяет участникам оценить свой уровень подготовки, а также лучше понять специфику выбранных направлений и реальный запрос рынка труда. Мы выявляем высокомотивированных и компетентных молодых людей, готовых развивать отечественную промышленность, науку, креативные индустрии и другие сферы. Обучающиеся региональных вузов демонстрируют интерес к возможностям олимпиады и стремятся проявить себя, чтобы принять участие в образовательных мероприятиях, стать частью большого сообщества единомышленников и пройти стажировки у ведущих работодателей. В Рязанской области самыми активными стали студенты Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина (78 участников, допущенных к заключительному этапу), Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева (17) и Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова (13). В число наиболее популярных направлений вошли «Социология», «Машиностроение» и «Юриспруденция», – сказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Заключительный этап начнется в феврале и завершится в апреле 2025 года. Участникам предстоит решить практико-ориентированные задачи, разработанные представителями 33 лучших российских университетов и индустриальными партнерами проекта.

Дипломанты Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» получают дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.