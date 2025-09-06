Участник второго потока программы «ГЕРОИ62» Евгений Бажанов встретился с активистами «Движения Первых»

На Лыбедском бульваре в рамках фестиваля «Русское лето.Za Россию» организовали интерактивную площадку для подрастающего поколения. На стилизованной объемной фигуре в виде буквы-символа форума «Ферт» ребята написали свои желания и представления о том, какой будет наша Родина в будущем. В акции поучаствовал участник второго потока программы «ГЕРОИ62» Евгений Бажанов.

Он охотно пообщался с ребятами и ответил на все их вопросы. Особенно мальчишек и девчонок интересовало, какими качествами должен обладать герой.

«Верность своему слову, мужество, и беречь свой личный состав: делить с ними и кашу, и горе, и радость», – не раздумывая, сказал ветеран.

Евгений Бажанов – офицер с 23-летним стажем службы в воздушно-десантных войсках, имеет много наград и принимал участие в ключевых операциях на территории Украины. Сейчас Евгений Владимирович возглавляет клуб военно-патриотического воспитания в Рязанском колледже электроники.