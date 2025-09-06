Суббота, 6 сентября, 2025
20 C
Рязань
Общество

Участник второго потока программы «ГЕРОИ62» Евгений Бажанов встретился с активистами «Движения Первых»

Анастасия Мериакри

На Лыбедском бульваре в рамках фестиваля «Русское лето.Za Россию» организовали интерактивную площадку для подрастающего поколения. На стилизованной объемной фигуре в виде буквы-символа форума «Ферт» ребята написали свои желания и представления о том, какой будет наша Родина в будущем. В акции поучаствовал участник второго потока программы «ГЕРОИ62» Евгений Бажанов.

Он охотно пообщался с ребятами и ответил на все их вопросы. Особенно мальчишек и девчонок интересовало, какими качествами должен обладать герой. 

«Верность своему слову, мужество, и беречь свой личный состав: делить с ними и кашу, и горе, и радость», – не раздумывая, сказал ветеран. 

Евгений Бажанов – офицер с 23-летним стажем службы в воздушно-десантных войсках, имеет много наград и принимал участие в ключевых операциях на территории Украины. Сейчас Евгений Владимирович возглавляет клуб военно-патриотического воспитания в Рязанском колледже электроники.

Участник второго потока программы «ГЕРОИ62» Евгений Бажанов встретился с активистами «Движения Первых» Особенно мальчишек и девчонок интересовало, какими качествами должен обладать герой. 
Участник второго потока программы «ГЕРОИ62» Евгений Бажанов встретился с активистами «Движения Первых» Особенно мальчишек и девчонок интересовало, какими качествами должен обладать герой. 

Самые читаемые материалы

Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Новости России

Не сдавшие «антимигрантский» экзамен русские дети пожаловались на ситуацию

Русскоязычные дети, не сумевшие сдать «антимигрантский» школьный экзамен, записали...
Общество

В Рязани с 11 сентября изменятся маршруты бесплатных автобусов до ТРЦ «Марко Молл»

С 11 сентября в Рязани меняется расписание и маршруты движения  бесплатных автобусов до торгово-развлекательного центра «Марко Молл». Об этом сообщили в администрации ТРЦ. 
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

«Царьград»: на кону оккупация Одессы 

Речь идёт о планах создания в Одессе британской военно-морской базы по примеру Гибралтара, что Россия считает абсолютно неприемлемым.

Последние новости

Происшествия

Хакер из Рязанской области разработал программу для доступа к счетам клиентов банка

Злоумышленник выпустил три виртуальные дебетовые банковские карты на имя жителей города Самары, Хабаровского края и Республики Татарстан. С помощью которых зачислил, перевел и выдал похищенные денежные средства.
Экономика и бизнес

В Рязани проходит конференция «Исторический город»

В рамках лекционной программы участники обсудили территориальный брендинг, инструменты повышения туристической привлекательности городов, а также развитие комфортной городской среды.
Общество

В Рязани стартовала образовательная программа для жен и вдов участников СВО «ZАЩИТА62»

На протяжении трех дней в Центре «Сосновый бор» пройдут тренинги профессионального роста, проектные мастерские и деловые игры, мастер-классы по развитию коммуникационных качеств
Медицина

Рязанская ОКБ получила новое оборудование для лечения пациентов с ожогами

Для отделения закуплены специальные функциональные кровати-«сетки», которые используются для того, чтобы минимизировать контакт повреждённых участков кожи с поверхностью.
Новости России

Александра Трусова заработала больше 1 000 000 на рассказах о родах

Фигуристка вместе с мужем Макаром Игнатовым открыла приватный «Клуб для саморазвития». Цена участия в котором 2 000 рублей.
Общество

Альпинист, покоривший все восьмитысячники мира, Денис Урубко встретился с рязанцами

Рассказывал о том, как современные альпинисты превратили горы в высокогорную помойку, давал советы по выживанию, иллюстрируя рассказ уникальными фотографиями и видео на экране.
Общество

Большегрузы ускоряют разрушение Солотчинского моста через Оку

С февраля 2025 года на Солотчинском мосту через Оку ограничена максимальная нагрузка для грузового транспорта до 30 тонн.
Общество

Мужчина не мог выбраться из оврага в Рязани из-за проблем с ногами

Мужчина обратился к волонтерам за помощью. Он оказался в овраге у реки Оки и не может выбраться самостоятельно