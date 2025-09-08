Участник СВО заявил, что видел отделение души от тела во время клинической смерти

Переживший клиническую смерть участник спецоперации Виталий Деркач с позывным Юрист заявил, что видел отделение души от тела, его слова привело издание «АДИ19».

Доброволец спецназа «Ахмат» рассказал, что в зоне боевых действий попал вместе со сослуживцами под минометный обстрел. Его полностью изрешетило после разрыва одного из снарядов.

«Вспоминаю и до сих пор мороз по коже, как в кино. Видел, как душа отделилась от тела, а потом вернулась обратно. Врачи потом сказали, что я пережил клиническую смерть, остановка сердца. Тогда я понял: атеистов на войне не бывает», — признался Деркач.

Боец уточнил, что до сих пор носит в себе около пятидесяти осколков, врачи сказали, лучше их не трогать.

На восстановление военному потребовалось около пяти месяцев. Ему поставили диагноз инвалидность и, следовательно, он не годен для дальнейшей службы.