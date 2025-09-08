Участник СВО заявил, что видел отделение души от тела во время клинической смерти

Переживший клиническую смерть участник спецоперации Виталий Деркач с позывным Юрист заявил, что видел отделение души от тела, его слова привело издание «АДИ19».
Доброволец спецназа «Ахмат» рассказал, что в зоне боевых действий попал вместе со сослуживцами под минометный обстрел. Его полностью изрешетило после разрыва одного из снарядов.
Боец уточнил, что до сих пор носит в себе около пятидесяти осколков, врачи сказали, лучше их не трогать.
На восстановление военному потребовалось около пяти месяцев. Ему поставили диагноз инвалидность и, следовательно, он не годен для дальнейшей службы.