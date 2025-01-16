Участник СВО возмутился странной гуманитарной помощью от мэрии Орла

Участник спецоперации обвинил мэрию Орла в странной гуманитарной помощи, пишут «Орловские новости».
По его словам, военные запрашивали реально необходимые им вещи, а получили в основном сладости: конфеты и печенье.
Боец утверждает, что помощь все время откладывается. Он призвал чиновников выполнять свои обещания.
Также военный рассказал о неэффективности поставленного бензинового генератора из-за сложностей с доступом к бензину.
Городская администрация посетовала на нехватку средств для быстрой отработки всех запросов из зоны СВО.
В мэрии напомнили, что 24 января прошлого года они отправили подразделению, в котором служит автор видео, действительно полезные вещи.
Чиновники добавили, что продолжают искать спонсоров, чтобы обеспечить военных такими позициями, как мотоцикл, тепловизор или ПНВ, детектор дронов «Булат».