Участник СВО возмутился странной гуманитарной помощью от мэрии Орла

Участник спецоперации обвинил мэрию Орла в странной гуманитарной помощи, пишут «Орловские новости».

По его словам, военные запрашивали реально необходимые им вещи, а получили в основном сладости: конфеты и печенье.

«Мы тут не в поход собрались», — возмутился орловец.

Боец утверждает, что помощь все время откладывается. Он призвал чиновников выполнять свои обещания.

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Также военный рассказал о неэффективности поставленного бензинового генератора из-за сложностей с доступом к бензину.

Городская администрация посетовала на нехватку средств для быстрой отработки всех запросов из зоны СВО.

В мэрии напомнили, что 24 января прошлого года они отправили подразделению, в котором служит автор видео, действительно полезные вещи.

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Чиновники добавили, что продолжают искать спонсоров, чтобы обеспечить военных такими позициями, как мотоцикл, тепловизор или ПНВ, детектор дронов «Булат».