Участник СВО, получивший тяжелые ранения проходит реабилитацию в Рязани

Участник СВО Николай Бултыханов проходит реабилитацию в Госпитале для ветеранов войн в Рязани. О том, каких успехов уже достиг герой, рассказали в министерстве здравоохранения Рязанской области.

Николай Бултыханов – участник СВО, получивший тяжелые ранения: минно-взрывную травму с ампутацией обеих ног, а затем и двусторонний перелом бедренных костей. После сложнейшего эндопротезирования тазобедренных суставов он начал долгий путь реабилитации.

Сейчас Николай Бултыханов проходит восстановление в Госпитале для ветеранов войн, где с ним ежедневно работают специалисты по физической реабилитации. Программа бойца включает: ходьбу с ходунками, тренировки на современных тренажерах, дозированную ходьбу с биологической обратной связью, индивидуальные занятия ЛФК, преодоление страха падений.

Уже есть значительные успехи. Пациент самостоятельно встает и передвигается, осваивает ходьбу по лестнице разной сложности, укрепляет мышцы и улучшает координацию. Каждый его шаг – это победа силы духа над обстоятельствами.