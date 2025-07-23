Участник СВО отказался сдавать шестерых детей в интернат и добился демобилизации

Боец из Челябинска, принимавший участие в спецоперации, отказался сдавать шестерых детей в интернат и добился демобилизации, пишет « Вечерний Челябинск ».

По данным издания, военный едва не попал под арест за самовольное оставление части. Дело в том, что его жена проходила лечение в институте Склифосовского в Москве. После шестых родов у нее началась проблемы с сердцем.

«Шесть долгих месяцев Анастасия находилась в реанимации, где врачи боролись за ее жизнь. Многочисленные операции, реабилитация и профессионализм врачей поставили Анастасию на ноги», — рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова.

По ее словам, военному дали отпуск, он занимался дома детьми в отсутствие жены. Вскоре от него потребовали вернуться в часть, детей же предложили сдать в интернат.

После серии депутатских обращений в Минобороны ситуацию удалось разрешить. Мужчину сняли с розыска, уголовное дело прекратили, вскоре его демобилизовали домой.