Участник СВО отказался сдавать шестерых детей в интернат и добился демобилизации

Боец из Челябинска, принимавший участие в спецоперации, отказался сдавать шестерых детей в интернат и добился демобилизации, пишет «Вечерний Челябинск».
По данным издания, военный едва не попал под арест за самовольное оставление части. Дело в том, что его жена проходила лечение в институте Склифосовского в Москве. После шестых родов у нее началась проблемы с сердцем.
По ее словам, военному дали отпуск, он занимался дома детьми в отсутствие жены. Вскоре от него потребовали вернуться в часть, детей же предложили сдать в интернат.
После серии депутатских обращений в Минобороны ситуацию удалось разрешить. Мужчину сняли с розыска, уголовное дело прекратили, вскоре его демобилизовали домой.