Участник СВО из Ярославля вызывал огонь на себя и пропал без вести на 400 дней

В Ярославской области похоронили 57-летнего Валерия Богатова, который вызывал огонь на себя и пропал без вести на 400 дней, пишет « Про Город ».

По данным издания, мужчина ушел на фронт добровольцем два года назад, поскольку не мог остаться в стороне от происходящего. Как рассказала сестра его жены, младший сержант получил позывной Богатик.

По ее словам, он сражался в районе Нововодяное и Балки-Журавки в ЛНР. В июле прошлого года его направили в населенный пункт Макеевка. Там взвод бойца попал обстрел и налет дронов. В итоге младший сержант получил тяжелое ранение и вышел по рации, тем самым вызвав огонь на себя и спас боевого товарища.

«Позже мужчину объявят пропавшим без вести. Долгих 400 дней искали останки бойца. Совсем недавно их предали земле», — говорится в публикации.

Близкие вспоминают о Богатове как о добром и отзывчивом человеке.