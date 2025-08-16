Участник СВО Губарев рассказал, как его похитили чеченцы

Бывший народный губернатор Донбасса и участник СВО Павел Губарев рассказал в интервью каналу Миронов Де-Факто на Rutube, как его однажды похитили чеченцы.

По его словам, это произошло около десяти лет назад после нападения на редакцию французского издания Charlie Hebdo. Тогда, как уточнил собеседник, ему приписали слова о том, что к этим событиям якобы причастно руководство Чечни.

«Мне стали писать-звонить. Что там опровергать? Понятно же, что бред», — сказал Губарев.

Вскоре к нему ворвалась группа чеченцев и попросила извиниться. В итоге его отпустили, потребовав перед этим записать видео, в котором он должен был выразить уважение руководству республики.

Как отметил Губарев, он не помнит, выполнил ли это требование.