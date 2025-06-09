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Власть и политика

Участник СВО Алексей Трандушин займет место в Рязанской городской Думе

Анастасия Мериакри

29 мая на заседании Рязанской городской Думы были досрочно прекращены полномочия депутата от «Единой России» Надежды Дреминой. Освободившийся мандат депутата Рязанской городской Думы будет передан участнику СВО Алексею Трандушину.

Алексей Трандушин – выпускник Рязанского воздушно-десантного училища. На СВО с ноября 2022 года. Награжден медалью Суворова и медалью за боевые отличия. До мобилизации возглавлял исполком местного отделения партии города Рязани. В 2023 году он прошел процедуру предварительного голосования. Был среди лидеров во внутримуниципальной группе №18.

«Очень достойный кандидат. Настоящий офицер. Человек, который доказал свою любовь к Родине, верность долгу и преданность Отчизне», – отметил секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Рязанской области Павел Малков.

Кандидатура Алексея Трандушина была поддержана членами президиума регионального политсовета единогласно.

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