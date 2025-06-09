Участник СВО Алексей Трандушин займет место в Рязанской городской Думе

29 мая на заседании Рязанской городской Думы были досрочно прекращены полномочия депутата от «Единой России» Надежды Дреминой. Освободившийся мандат депутата Рязанской городской Думы будет передан участнику СВО Алексею Трандушину.
Алексей Трандушин – выпускник Рязанского воздушно-десантного училища. На СВО с ноября 2022 года. Награжден медалью Суворова и медалью за боевые отличия. До мобилизации возглавлял исполком местного отделения партии города Рязани. В 2023 году он прошел процедуру предварительного голосования. Был среди лидеров во внутримуниципальной группе №18.
Кандидатура Алексея Трандушина была поддержана членами президиума регионального политсовета единогласно.
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