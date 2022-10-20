Участник шоу «Влюбись, если сможешь» Дмитрий Анохин: Я решил показать, что я способен любить

На ТНТ стартовало новое реалити-шоу «Влюбись, если сможешь». Один из его участников – рязанец Дмитрий Анохин. 7info Дмитрий рассказал, что привело его на шоу, какие качества помогают ему в общении с другими участниками и реально ли найти свою любовь на телевидении.

– Дмитрий, почему решили принять участие в шоу?

Я решил принять участие в шоу, потому что я чувствовал и понимал, что хочу показать свой образ жизни. Я всегда жил в обществе и понимал, что нахожусь в меньшинстве, поэтому я хотел доказать свою точку зрения, даже если говорить про любовь, про влюбленность и симпатии. Моя линия жизни очень интересная и необычная, я парень видный, мне 29 лет, и у меня нет серьезных отношений. Придя на шоу, я решил показать зрителям, какой я разносторонний, со своими тараканами в голове, со своим мировоззрением. Я решил показать, что я способен любить. Когда я шел на шоу, я понимал, что я хочу семью, хочу детей и чистой искренней любви.

Вы знаете мою историю, у меня были одни серьезные отношения, которые длились пять лет. Но они закончились. В то время я не был готов к серьезным отношениям, я был молод и горяч. Спустя 7-8 лет я понял, что время пришло, я созрел и полностью готов к семье, к настоящим чувствам. Я готов к любви: взаимной, настоящей и долгосрочной. Именно для этого я пошел на шоу. Эти чувства были со мной во время похода на кастинг. Но потом я неожиданно познакомился с девушкой. У нас были одни взгляды на жизнь. И в целом все было нормально. Но я сразу признался ей, что иду на шоу, готов был даже отказаться от участия, но девушка меня отпустила, сказав, что я – талантливый парень и мне еще нужно проявить себя. Я пообещал ей вести себя на проекте честно и достойно. В отношении с Викой я вел себя грамотно. Я шел со своим бэкграундом, я знал, что иду на шоу ради пиара, чтобы показать всем свои взгляды на жизнь. Когда я советовался со своими старшими товарищами, они спросили меня: кому и что ты хочешь доказать? И я понял, что, в первую очередь, я доказываю только себе. И мне это удалось.

– Что было самое сложное в съёмках?

Я достаточно известный и медийный человек в региональных кругах, посещаю региональное ТВ, делал репортажи про свою пасеку. Быть в объективе камеры – для меня норма. Но несмотря на это, находиться под постоянным прицелом камер было достаточно непривычно. Потом я словил кайф от того, что работаю с настоящими профессионалами. Был сложно жить с людьми, у которых совершенно другие взгляды на жизнь. Это было самым тяжелым испытанием.

– Пригодился ли вам ваш опыт ведущего?

На проекте опыт ведущего мне, безусловно, пригодился. Опыт у меня небольшой, я веду мероприятия всего четыре года, но в Рязани очень успешен в своем деле. Именно моя коммуникабельность помогла в общении с участниками. Я нахожу общий язык с любым человеком, даже с тем, который негативно ко мне относится.

– Как считаете, найти свою любовь на шоу — реально?

На проекте «Влюбись, если сможешь» реально найти свою любовь. Но сначала нужно покопаться в себе, понять, нужно ли тебе это или нет. Когда ты откроешься самому себе, разберешь свои ошибки, внутренние страхи, когда ты полностью примешь себя, ты научишься понимать и свое окружение, и человека, к которому ты стремишься и хочешь полюбить. Любовь – это отношения двух людей. И если человек на проекте захочет тебя искренне полюбить, я уверен, можно найти настоящую любовь, которая приведет к построению семьи.

Фото со страницы Дмитрия Анохина ВКонтакте

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram