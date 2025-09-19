Участник программы «ГЕРОИ62» Сергей Скоробогатов рассказал о противодействии хакерам

Участник второго потока программы «ГЕРОИ62» Сергей Скоробогатов рассказал «цифровым волонтёрам» о технологиях противодействия хакерам.
Он презентовал цифровые наработки и примеры их внедрения в образовательный процесс. Занятие прошло в специальной учебной лаборатории РВВДКУ, где волонтёры смогли на практике увидеть, как проходят вредоносные атаки и взлом IP-телефонии и как их предотвращают.
Встреча прошла максимально интересно. По итогам у организаторов АНО «Цифровой регион» и участников и координаторов программы «ГЕРОИ62» возникла идея провести аналогичные встречи с остальными активистами корпуса «цифровых волонтёров».