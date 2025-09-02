Участник программы «ГЕРОИ62» посетил Дядьковскую школу

День знаний выдался особенным для ребят из Дядьковской школы. Участник второго потока региональной программы «ГЕРОИ62», Герой России Роман Денисов, посетил их, чтобы поздравить с началом учебного года и провести вдохновляющий урок мужества.

Ветеран поделился личным опытом, иллюстрируя проявления патриотизма, смелости, чести и других высоких качеств, характерных для настоящих героев. Интригующие истории и рассказы Романа Денисова вызвали живой интерес у школьников, которые активно задавали вопросы о его опыте.

Напомним, что участники второго потока программы «ГЕРОИ62» прошли первый этап обучения и скоро начнут практическую работу с наставниками.