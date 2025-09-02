Вторник, 2 сентября, 2025
Участник программы «ГЕРОИ62» посетил Дядьковскую школу

7info7

День знаний выдался особенным для ребят из Дядьковской школы. Участник второго потока региональной программы «ГЕРОИ62», Герой России Роман Денисов, посетил их, чтобы поздравить с началом учебного года и провести вдохновляющий урок мужества.

Ветеран поделился личным опытом, иллюстрируя проявления патриотизма, смелости, чести и других высоких качеств, характерных для настоящих героев. Интригующие истории и рассказы Романа Денисова вызвали живой интерес у школьников, которые активно задавали вопросы о его опыте.

Напомним, что участники второго потока программы «ГЕРОИ62» прошли первый этап обучения и скоро начнут практическую работу с наставниками.

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Ситуация вокруг Покровска развивается стремительно — ВХ

Похоже, что события на этом участке фронта перешли в решающую фазу. Поступающие сведения позволяют предположить, что российские войска уже вошли в центральную часть города.
Новости России

Школьница умерла на линейке в Ульяновской области — SHOT

По предварительным данным, у девочки был порок сердца. 

Общество

Благоустройство сквера на улице Бирюзова проходит в Рязани в рамках проекта местных инициатив

Выполняется планировка общественного пространства, обустраиваются дорожки, устанавливаются детское игровое и спортивное оборудование.
Общество

Цифровая система приема и диагностики подвижного состава введена в эксплуатацию в Рязанской области

Благодаря современным технологиям диагностики интегрированные посты обеспечивают точную и актуальную информацию о состоянии подвижного состава и перевозимых грузов.
Медицина

Рязанская область получила более 101 тысячи доз вакцины против гриппа

План вакцинации от гриппа населения Рязанской области составляет 418 790 доз. Это «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М».
Общество

Около 2 тысяч детей из Рязанской области отдохнули на Черноморском побережье в рамках летней оздоровительной кампании

В Рязанской области в рамках летней оздоровительной кампании отдохнули и укрепили здоровье более 27 тысяч детей
Общество

Рязанский музыкальный театр и школа-интернат №26 запустили творческую лабораторию «Свет внутри тебя»

Солисты Рязанского музыкального театра Алексей Никифоров, а также почётные работники культуры Рязанской области — Марина и Сергей Головкины подарили залу музыкальные номера, наполненные глубоким смыслом и теплотой.
Происшествия

Женщину-дропа, которая похитила 400 тысяч рублей у пенсионерки, задержали в Рязани

Злоумышленница призналась, что нашла через мессенджер подработку в качестве дроп-курьера по сбору денег у обманутых граждан.
Происшествия

Суд вынес приговор двум обвиняемым в получении и даче взятки

Одному из обвиняемых в коррупционном преступлении вынесено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.
Власть и политика

Ветераны СВО повели в школу детей своих сослуживцев, которые героически погибли в бою — Павел Малков

Ветеран СВО – боевой товарищ отца первоклассника, который погиб при исполнении служебного долга, защищая Родину в ходе спецоперации. Сам Витя тоже хочет стать военным.