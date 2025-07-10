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Общество

Участник программы «ГЕРОИ62» Петр Рябов провел лекцию для школьников

Анастасия Мериакри

Участник первого потока программы «ГЕРОИ62» Петр Рябов провёл лекцию для учеников Морозово-Борковской средней школы Сапожковского района. 

Он рассказал ребятам об участии в специальной военной операции. Затронул темы жизненных ценностей, патриотизма и, конечно, ответил на все их вопросы. Также Петр Александрович поделился впечатлениями от прохождения стажировки в министерстве территориальной политики Рязанской области.  

Во время этой поездки Петр Рябов посетил памятное место – захоронение генерал-лейтенанта, конструктора артиллерийского вооружения и изобретателя первого в мире миномета Леонида Николаевича Гобято. В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося военного ученого. 

Завершилась поездка посещением обновленной площади центрального сквера Сапожка, где в мае, накануне 80-й годовщины Великой Победы, зажгли Вечный огонь.

Такие выезды помогают будущим управленцам больше узнать о жизни муниципалитетов и погрузиться в темы, волнующие их жителей.

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