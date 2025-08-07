Участник проекта «ГЕРОИ62» Константин Панов побеседовал с воспитанниками рязанского центра «Зарница»

Участник патриотического проекта «ГЕРОИ62» Константин Панов встретился с воспитанниками рязанского центра «Зарница». В ходе беседы он рассказал ребятам о службе Родине, героизме военных и роли тыла в поддержке фронта.

Особое внимание Панов уделил вкладу детей в помощь участникам СВО.

«Эту помощь оказывают защитникам Отечества не только взрослые. Дети тоже могут поддержать бойцов письмом или поделкой. Это очень важно и для самих детей, и для тех участников СВО, которым адресованы письма. Они их на передовой бережно хранят», – поделился Константин Панов.

Дети активно задавали вопросы: сколько весит граната, какой танк самый быстрый, как работают военные медики и какие беспилотники используют в зоне спецоперации. Также ребята поделились своим опытом участия в акции «Письмо солдату», благотворительных ярмарках и сборе гуманитарной помощи.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской просветительской акции «Служу Отечеству», организованной обществом «Знание» и фондом «Защитники Отечества».