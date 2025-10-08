Участник первого потока «ГЕРОЕВ62» Сергей Исаев посетил Херсонскую область

Участник проекта «ГЕРОИ62» первого потока Сергей Исаев в составе делегации Рязанской области работал в подшефных муниципалитетах. Вместе со специалистами Управления капитального строительства он принял участие в мониторинге хода восстановительного ремонта на социальных объектах, которые реконструируются силами региона.

Ключевым событием визита стала передача автоцистерны предприятию «Водоканал» в Геническе. Эта специализированная техника будет использоваться для снабжения питьевой водой жителей населённых пунктов, столкнувшихся с перебоями в водоснабжении после подрыва плотины Новокаховской ГЭС.

Рабочую группу возглавили вице-губернатор Артём Бранов и председатель областной Думы Аркадий Фомин. По завершении поездки вице-губернатор заверил, что Рязанская область и впредь будет оказывать всестороннюю помощь новым территориям.