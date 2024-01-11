13 января в 21.00 на ТНТ стартует второй сезон музыкального шоу «Конфетка», в котором звезды перепевают песни народных авторов из интернета, делая из них настоящие хиты. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Каждый раз участники шоу и члены жюри гадают, кто из звёзд мог бы исполнить ту или иную песню, представленную в шоу. Победителя выбирают зрители в зале и члены жюри. Автор песни, ставшей в итоге настоящей «конфеткой», получает приз в 300 тысяч рублей. В первом праздничном выпуске зрители увидят обновленный состав жюри, а также самых неожиданных артистов.

В премьерном выпуске второго сезона шоу «Конфетка» кресла жюри займут Тимур Родригез, чья переделка хита «Улитка-оракул» в первом сезоне принесла победу авторам песни, Регина Тодоренко, которая в дуэте с мужем Владом Топаловым также поспособствовала выигрышу одного из участников шоу, и дебютант среди судей, но не дебютант шоу «Конфетка» — певец Ваня Дмитриенко.

Откроет выпуск настоящие легенды интернета группа «Стекловата» — те самые четыря парня, похожие на группу «Ласковый май», которые когда-то спели хит «Новый год», завирусившийся в сети. За его переделку возьмется мастодонт российской сцены.

Еще одним легендарным хитом, попавшим в шоу «Конфетка» станет проект Vitalya, чей клип «Виталя» в свое время набрал 7,5 миллионов просмотров в интернете. Он был настолько популярен, что Регина Тодоренко предлагала харизматичному исполнителю сотрудничество.

«Я вам клянусь, несколько лет назад я снимала шоу „Пятница с Региной“, и мы звали вас выступить как артиста. И вы или ваш директор… отказали!», — обратилась телеведущая к участнику проекта.