Понедельник, 17 июня, 2024

Участник нацпроекта «Производительность труда» выпустил уникальный обрабатывающий центр

Автор: 7info

Опубликовано

Сасовский завод «Саста» ― участник нацпроекта «Производительность труда» изготовил новый обрабатывающий центр. Станок модели НТ700-5Х полностью разработан и произведен на площадке завода. Пятиосевой обрабатывающий центр является многозадачным оборудованием, которое объединяет в себе возможности токарных и фрезерных станков. Это позволит выполнять обработку сложных и крупногабаритных деталей с высокой точностью и эффективностью. Новое оборудование имеет широкий спект операций, включая токарные, фрезерные, сверлильные и другие.

Новой станок универсален и может быть применен в авиации, автомобильной и оборонной промышленности, а также в производстве инструментов, обеспечивая обработку сложных деталей.

Напомним, «Саста» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда» в 2019 году. Завод — один из крупнейших действующих станкостроительных предприятий на территории России. Основное направление деятельности «Састы» ― полный цикл производства металлообрабатывающих станков. Продукция завода поставляется на машиностроительные предприятия России, а также на экспорт.

Национальный проект «Производительность труда» — комплекс мер государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. Рязанская область присоединилась к нацпроекту в 2018 году. Его оператором в регионе является Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса.

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