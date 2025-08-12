Участник «ГЕРОИ62» Сергей Исаев рассказал о стажировке в минстрое и планах в строительной сфере

Сергей Исаев, участник первого потока программы «ГЕРОИ62», поделился впечатлениями от стажировки в Министерстве строительного комплекса Рязанской области.

До участия в СВО Сергей уже работал в строительной отрасли – занимал должности инженера и прораба. Сейчас, будучи участником регионального кадрового проекта, он продолжает развиваться в профессии и трудоустроился в крупную строительную компанию.

Важную роль в его профессиональном росте играет наставник – министр строительства Марат Султанов. Сергей высоко оценил совместную работу: заданный на первом модуле темп он намерен поддерживать и в дальнейшем.