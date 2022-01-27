Участник «Евровидения 2014» и «Фактора А» возглавил рязанский Лесопарк

27 января новым директором рязанского Лесопарка стал экс-солист популярного российского бойсбенда «ДаКи» и экс-ведущий хит-парада «Русская десятка» на МТВ Дамир Шабакаев.

«Молодой сердцеед» — как называла его на популярном телевизионном шоу «Фактор А» Алла Пугачева, возглавил учреждение, покинув «Корпорацию развития Рязанской области».

В 2011 году «ДаКи» попали в проект Аллы Пугачёвой «Фактор А», где дошли до финала, однако выбыли, заняв 6 место. Несмотря на это, благодаря широкой аудитории телеканала «Россия 1», участие в проекте принесло им достаточно широкую известность. В сентябре 2011 «ДаКи» заключили контракт с Sony Music.

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В марте 2014 года на Интернет-ресурсах коллектива состоялась презентация хита «Criminal», написанного поэтом Кареном Кавалеряном. Авторами музыки являются саунд-продюсеры Баграт Вартанян и Андрей Харченко, а также певец Дмитрий Колдун. В подготовке сценического номера для песни принял участие Цирк Братьев Запашных. Песня участвовала в отборочном туре «Евровидения 2014».