Участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе погиб в Таиланде

В Таиланде в возрасте 39 лет погиб участник шоу «Битва экстрасенсов» Артур Микаберидзе, сообщает SHOT.

По словам его супруги, трагедия произошла ночью 17 августа в городе Кханом: медиум разбился на байке, получив тяжёлую травму лёгких. В результате в организме образовались тромбы, вызвавшие внезапную остановку дыхания.

С 2022 года Микаберидзе жил в Таиланде вместе с женой и пятью детьми. Он называл себя ясновидящим и медиумом, проводил для туристов «диагностики», практики и занятия по гармонизации отношений.

Помимо экстрасенсорных способностей, Артур был профессиональным психологом, который разработал уникальные методики для развития сверхчувственного восприятия. Вместе со своей женой, которая также обладала даром ясновидения, он обучал людей ченнелингу — умению общаться с высшими сущностями, ангелами и собственным подсознанием. Их занятия проводились онлайн и привлекали учеников со всего мира, пишет Life.ru.