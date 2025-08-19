Вторник, 19 августа, 2025
Участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе погиб в Таиланде

Алексей Самохин
В Таиланде в возрасте 39 лет погиб участник шоу «Битва экстрасенсов» Артур Микаберидзе, сообщает SHOT.

По словам его супруги, трагедия произошла ночью 17 августа в городе Кханом: медиум разбился на байке, получив тяжёлую травму лёгких. В результате в организме образовались тромбы, вызвавшие внезапную остановку дыхания.

С 2022 года Микаберидзе жил в Таиланде вместе с женой и пятью детьми. Он называл себя ясновидящим и медиумом, проводил для туристов «диагностики», практики и занятия по гармонизации отношений.

Помимо экстрасенсорных способностей, Артур был профессиональным психологом, который разработал уникальные методики для развития сверхчувственного восприятия. Вместе со своей женой, которая также обладала даром ясновидения, он обучал людей ченнелингу — умению общаться с высшими сущностями, ангелами и собственным подсознанием. Их занятия проводились онлайн и привлекали учеников со всего мира, пишет Life.ru.

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Культура и события

Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа. 
Общество

В Рязани переименовали три остановки общественного транспорта

Рабочая группа по рассмотрению предложений о присвоении, изменении наименований остановочных пунктах города Рязани утвердила новые названия трех остановок общественного транспорта.

Последние новости

Экономика и бизнес

Рязанские застройщики стали активнее сдавать объекты

Несмотря на замедление ипотечного кредитования, объемы продажи жилья в новостройках сохраняются.
Погода

Рязанцам рассказали о погоде на ближайшие два дня

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 20–21 августа 2025 года.
Новости России

В Сети спорят о «нищебродском отдыхе» на Черном море в Сочи

В эмоциональном посте на туристическом форуме она возмутилась, зачем ехать на море «без денег» и превращать отпуск «в хозяйственный квест».
Общество

С 1 сентября рязанским студенткам увеличат пособие по беременности и родам

Средний размер выплаты за 140 дней декрета составит около 80 276 тыс. рублей (для жителей Рязанской области).
Новости России

Нефтезавод в Кременчуге попал под удар ВС РФ

Официальная информация от министерства обороны России на данный момент не поступала. 
Интересное

Какой сегодня день? Праздники и знаменательные даты 19 августа 2025 года

19 августа — одна из самых насыщенных дат: в этот день отмечают международные и национальные праздники, церковные торжества, а также вспоминают исторические события и выдающихся людей
Новости мира

В Windows 11 обнаружена ошибка, ломающая SSD-накопители

Ошибка проявляется при копировании или переносе больших объёмов данных между дисками или разделами.
Новости России

Пять украинских боевиков уничтожены при попытке прорыва в Брянской области

результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен