Участник атаки БПЛА на российские аэродромы Тимофеев в день происшествия отмечал годовщину свадьбы в Казахстане

Предполагаемый организатор атаки на аэродромы в Рязанской и других областях Артём Тимофеев 1 июня отмечал годовщину свадьбы со своей женой Екатериной. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

По информации канала, в день массовой атаки на российские военные аэродромы Тимофеев со своей женой находились за территорией РФ, предполагается, что 9 лет совместной жизни супруги отметили в Казахстане. Туда выехали за пару дней до теракта.

Жена Артёма, как и он, уроженка Украины, там же они сыграли свадьбу в 2016 году. Мать Екатерины и её младший брат по сей день проживают в Киеве.

По предварительным данным, следователи провели допрос родственников Артёма Тимофеева, которые живут в Челябинской области. Кроме того, в розыск объявлены ещё несколько автомобилей Тимофеева.

В воскресенье Министерство обороны России заявило, что киевский режим совершил теракты с использованием FPV-дронов против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, пострадавших среди персонала нет.