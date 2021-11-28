Участницы проекта «Про неё» встретились в Рязани за чашкой чая

Свою первую годовщину отметил федеральный проект «Про неё». Он реализуется в 34 регионах России. Проект объединил женщин, воспитывающих особенных детей.
Накануне Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, рязанские мамочки встретились за чашкой чая и побаловали себя сладостями.
В Рязани сообщество особенных мам только в начале своего пути.
Партнёром первого мероприятия проекта в Рязанской области стала одна из авторских кондитерских-пекарней «Бонтэ». Мамы получили угощения и подарки, а также массу положительных эмоций от общения.