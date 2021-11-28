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Воскресенье, 28 ноября, 2021
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Участницы проекта «Про неё» встретились в Рязани за чашкой чая

7info

Свою первую годовщину отметил федеральный проект «Про неё». Он реализуется в 34 регионах России. Проект объединил женщин, воспитывающих особенных детей.

Накануне Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, рязанские мамочки встретились за чашкой чая и побаловали себя сладостями.

В Рязани сообщество особенных мам только в начале своего пути.

— Каждое мероприятие проекта «Про неё» — это возможность встретиться, получить передышку, зарядиться позитивными эмоциями, поделиться опытом, получить новые знания, раскрыть себя по-новому для того, чтобы и дальше помогать своему ребёнку расти и развиваться. Ведь не секрет — когда счастлива мама, то счастливы и дети, — рассказала Ангелина Малистова, региональный оператор проекта «Про неё».

Партнёром первого мероприятия проекта в Рязанской области стала одна из авторских кондитерских-пекарней «Бонтэ». Мамы получили угощения и подарки, а также массу положительных эмоций от общения.

Участницы проекта «Про неё» встретились в Рязани за чашкой чая

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